Il circolo cittadino di Fratelli d'Italia non fa sconti sulla "guerriglia urbana" divampata il 14 gennaio\ scorso in piazza Santa Restituta: botte, calci, lanci di bottiglie, urla. Il tutto sotto gli occhi sbigottiti di cittadini e famiglie che si trovavano in piazza e che, spaventati, hanno cercato riparo sotto il porticato. Dopo gli sconcertanti fatti di Alatri (l'omicidio di Emanuele Morganti prima e ora il colpo di pistola sparato alla testa del diciottenne Thomas Bricca), il circolo cittadino di FdI ha annunciato che presenterà una denuncia al commissario di Sora affinché si indaghi anche sulla maxi rissa che in pieno clima natalizio ha terrorizzato il centro della città.

"Erano circa le 20.30 e in piazza Santa Restituta, giovani non meglio identificati, ma che in base ad alcune testimonianze reperite in loco dovrebbero essere immigrati ospiti delle strutture di accoglienza del nostro comprensorio, hanno dato inizio una violenta rissa che ha coinvolto anche persone estranee ai fatti - scrive in una nota il commissario del circolo sorano del partito, Michael Di Pede - La lite è scoppiata per futili motivi e si è arrivati subito alle vie di fatto, anche utilizzando oggetti contundenti come bottiglie rotte. Invero, sono state lanciate in maniera indiscriminata bottiglie e pezzi di vetro sugli astanti, senza timore di ferire gli ignari passanti, tra i quali anche bambini".

Le immagini della rissa sono state anche immortalate in un video pubblicato in rete. "L'episodio ha creato una situazione di terrore ed angoscia tra i presenti, considerate le dinamiche e la violenza che ha prodotto - aggiunge Di Pede - per cui si ravvisano evidenti profili di rilevanza penale, tali da richiedere il sollecito intervento delle competenti autorità giudiziarie". Da qui l'annuncio di una "denuncia nei confronti di ignoti affinché le autorità competenti si adoperino per fare piena luce sull'accaduto, nonché su tutti quei reati che dovessero emergere nel corso delle indagini".