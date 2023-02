Venerdì 10 febbraio l'abate Donato presiederà la celebrazione eucaristica in onore di Santa Scolastica. In quella occasione, al termine del suo abbaziato a Montecassino, saluterà e ringrazierà i presenti. Nominato abate di Montecassino il 23 ottobre del 2014, l'abate Donato è dall'8 giugno abate di San Paolo fuori le mura e amministratore apostolico di Montecassino. La celebrazione in onore di Santa Scolastica sarà quindi anche occasione per salutare e ringraziare quanti in questi anni hanno avuto modo di conoscere e interagire con l'abate Donato nei suoi quasi nove anni di abbaziato. L'appuntamento è venerdì alle 10.30 nella Basilica Cattedrale.