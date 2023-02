Una rovinosa caduta da un'altezza di circa quattro metri. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri in località Santissima, al confine con il territorio di Torrice, non lontano dalla contrada Tufare. Secondo quanto si è appreso, una donna di novant'anni affetta dal morbo di Alzheimer è uscita di casa e probabilmente ha perso l'orientamento. Forse non si è accorta del vuoto davanti a sé ed è precipitata da un muro alto circa quattro metri.

Immediata la chiamata ai soccorritori che sono giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica del 118. Considerate le gravi lesioni riportate nella caduta, si è deciso di trasportare l'anziana donna in elicottero al policlinico Umberto I di Roma. Poco dopo il velivolo dell'Ares è atterrato li vicino, ha caricato a bordo la donna e l'ha portata al pronto soccorso dell'ospedale romano.