Un secolo vissuto sempre con il sorriso sulle labbra.

Nella comunità di Cervaro zio Ernesto ha tagliato l'importante traguardo dei 100 anni festeggiando con gioia e immerso nell'amore della sua famiglia, dei parenti e degli amici.Torta e tantissimi auguri per onorare la bellissima tappa raggiunta.

La festa

A festeggiarlo anche il sindaco della città Ennio Marrocco che, a nome di tutta l'amministrazione comunale, gli ha consegnato una targa e una copia dell'attestato di nascita.

«Persona onesta, tranquilla, educata che da sempre rappresenta il modello di persona per bene - il commento del sindaco Marroccco - Zio Ernesto ha improntato la sua vita sempre nell'umiltà e nel rispetto reciproco delle persone con stima ed educazione. Per tutti noi e per la nostra Comunità è un esempio di vita e motivo di vero compiacimento».

Un centenario dopo l'altro

Il compleanno di zio Ernesto è il secondo centenario festeggiato a Cervaro nel giro di pochissimo tempo.

Nei giorni scorsi ha spento le 100 candeline anche Anna Fusaro, da tutti conosciuta come zì Anna: esempio di bontà, di coraggio, di ottimismo nei sani principi e nei valori delle tradizioni del passato. Un doppio evento dunque, a brevissima distanza, che ha "arricchito" la comunità della testimonianza di due grandi storie, di esempi viventi di valori ed esperienze. Momenti ricchi di calore che sono arrivati ovunque e hanno, indirettamente, reso partecipi tutti.