Due giovani aggrediti da un cittadino straniero senza fissa dimora. È accaduto ieri sera alla stazione ferroviaria di Colleferro. L'uomo di 27 anni, in evidente stato di alterazione fisica, per futili motivi ha aggredito all'interno dello scalo due giovani italiani di 21 e 22 anni, che sono stati poi medicati all'Ospedale di Colleferro. Al primo i medici hanno riscontrato un trauma contusivo all'occhio sinistro con ematoma e dimesso con 5 giorni di prognosi, al secondo invece, un trauma cranico non commotivo e contusioni al ginocchio e caviglia sinistro, dimesso con 10 giorni di prognosi.

L'uomo si è poi recato nel parcheggio esterno della Stazione dove, dopo aver sradicato da terra un paletto in ferro, della lunghezza di oltre un metro, ha danneggiato diverse autovetture, infrangendo i lunotti posteriori, i parabrezza e le carrozzerie. Nella circostanza un uomo presente all'interno della propria auto è stato ferito alle mani dalle schegge provocate dal parabrezza infranto.

Successivamente, sul posto sono intervenuti in forze i carabinieri della Compagnia di Colleferro che hanno dovuto affrontare l'esagitato che ha lanciato contro di loro il paletto in ferro danneggiando la carrozzeria dell'auto di servizio, senza ferire nessun militare. Solo grazie all'utilizzo dello spray urticante i Carabinieri sono riusciti ad avere la meglio, arrestandolo.