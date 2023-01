Precipita dalla finestra di una palazzina in via Zamosch, aperto un fascicolo in procura contro ignoti. Nessun indagato, per il momento. Ma la magistratura di piazza Labriola vuole vederci chiaro. Giovedì scorso l'episodio che ha scosso e non poco i residenti: una donna di circa trent'anni - originaria della provincia di Forlì che ha affermato di essere una ricercatrice - ha iniziato a urlare forsennatamente, chiedendo aiuto. Commercianti della zona e passanti sono accorsi in pochissimo tempo, riuscendo con grande coraggio a prenderla al volo.

Un'azione senza eguali. Purtroppo nella caduta la trentenne - che pure ha evitato il contatto con il suolo da un'altezza di circa cinque metri - ha urtato un condizionatore esterno alla palazzina, riportando ferite importanti. Ecco perché resta ricoverata in ospedale ed ecco perché - per ciò che è dato sapere - non sarebbe stata ancora ascoltata. La procura ieri ha aperto un fascicolo contro ignoti delegando la polizia (accorsa subito sul posto, insieme alla scientifica) tutti gli accertamenti del caso.

Ancora troppi i coni d'ombra che avvolgono l'episodio. Cosa è accaduto nei minuti precedenti? La signora potrebbe aver pensato a un gesto estremo, barricandosi nella stanza, o è stato un incidente? Possibile che la donna fosse sotto l'effetto di alcol, sonniferi o altro? E - se sì - come ne sarebbe entrata in possesso? Con lei, in casa, un cinquantenne che non si sarebbe accorto di nulla perché in un'altra stanza.

Ogni dettaglio può fare la differenza. Intanto gli inquirenti continuano a scavare, ascoltando non solo i passanti ma anche i commercianti e i residenti della zona. Alcuni avrebbero raccontato agli investigatori di una situazione affatto tranquilla, altri di una zona solo in apparenza "lontana dai riflettori". Altri ancora, invece, hanno soltanto ricostruito quella mattina concitata e la paura di non riuscire a salvarla. Ascoltato pure il proprietario della palazzina che si affaccia (dall'altro lato) su corso della Repubblica: ogni elemento raccolto è utile a descrivere il quadro in cui inserire un episodio tanto strano. Ma a fare la differenza sarà la verità della giovane donna.