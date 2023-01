Una serata come tante, un gruppo di giovani che si ritrova per trascorrere qualche ora in compagnia, ad Alatri, in pieno centro. Poi l'agguato. In due, su uno scooter, si avvicinano ai ragazzi. Fanno partire un colpo di pistola e si danno immediatamente alla fuga. Il proiettile colpisce alla testa Thomas Bricca, diciotto anni. È il panico.

Subito vengono allertati i soccorsi e nel giro di pochi minuti arrivano un'ambulanza e i carabinieri. Le sue condizioni appaiono subito gravissime. Il diciottenne viene trasportato all'ospedale "San Benedetto". Da lì, qualche minuto più tardi, viene trasferito al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma. Nella nottata la notizia che Thomas è clinicamente morto.

Le indagini sono affidate ai carabinieri. Non si esclude che l'episodio possa essere in qualche modo correlato alle due risse che si sono verificate ad Alatri nel week end.

