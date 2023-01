Giovane di diciotto anni ferito da un colpo di pistola in via Liberio nei pressi di Largo Cittadini ad Alatri. È successo poco dopo le 20 nella zona al di sotto del Brio Bar. Sul posto sono arrivati il personale medico e pattuglie dei carabinieri. Nel locale si stava svolgendo il comizio elettorale per le regionali del candidato Antonio Pompeo. Incontro subito interrotto quando è stato sentito il colpo di arma da fuoco e si è appreso quello che era accaduto. Dalle prime informazioni sembrerebbe che ad agire siano state due persone in sella a uno scooter, una delle quali ha fatto fuoco verso un gruppo di ragazzi seduto su una scalinata. Il colpo avrebbe raggiunto alla testa uno dei giovani. Il diciottenne è stato trasferito con l'eliambulanza al policlinico Agostino Gemelli di Roma.