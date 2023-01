I soldi ci sono, l'iter procede speditamente e se non si verificheranno imprevisti i cantieri partiranno a primavera per concludersi entro la prossima estate. Sui tempi l'assessore ai lavori pubblici Angelo Macciomei si mostra fiducioso. I fondi del Pnrr ottenuti dal Comune serviranno a riqualificare alcune aree del centro storico, il Castello dei Conti e la vecchia scuola di Borgo Berardi. I lavori previsti dal progetto riguardante il centro storico, finanziato con oltre 600.000 euro, consisteranno nel rifacimento della pavimentazione di piazza Camillo Mancini, ai piedi dell'antico maniero, e della piazzetta dietro la chiesa di San Giovanni Battista. L'operazione comprende anche l'allestimento di nuovi arredi in entrambe le piazze.

Per questo primo intervento, il dirigente responsabile del quinto settore comunale, Emanuele Colapietro, ha firmato la determina di approvazione della proposta di aggiudicazione della gara. A realizzare i due interventi sarà l'impresa E.Co. Strade Srl di Monte San Biagio, in provincia di Latina, che è stata l'unica a partecipare al bando offrendo un ribasso del 5.23% sull'importo a base d'asta di 660.500 euro. A conti fatti, dunque, intascherà complessivamente 633.384 euro più Iva, di cui 33.325 per oneri di sicurezza.

Sempre attraverso la "misura 5 - componente 2" del Pnrr che stanzia finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana, l'amministrazione ceccanese ha ottenuto anche i soldi per un'importante opera di restauro del Castello dei Conti; l'importo sfiora infatti i due milioni di euro (esattamente 1.971.420). E poi l'operazione di messa in sicurezza e di riduzione del rischio sismico della ex scuola di Borgo Berardi, intervento questo finanziato dal Pnrr con altri 716.980 euro.