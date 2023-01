Buona anche la seconda. A Campo Staffi come domenica scorsa anche ieri si è registrato il pienone. Tanta la voglia di sciare da parte degli amanti dello sci che anche in questo weekend hanno preso d'assalto la stazione sciistica di Filettino. La stagione invernale si è aperta sabato 21 gennaio ma il maltempo ha caratterizzato, in negativo, gran parte della settimana salvando solo le domenica che hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Buona la presenza di sciatori che hanno aspettato anche fin troppo tempo poter praticare lo sport invernale per antonomasia. Ieri aperta anche la seggiovia dell'Anticotento, icona storica della stazione sciistica filettinese.

Aperta naturalmente la seggiovia del Ceraso e il tapis roulant. Tutto sembra essere andato bene e le parole di soddisfazione del gestore della stazione sciistica Filippo Coluccelli confermano le benauguranti presenze nelle due domeniche. Ora si cercherà di recuperare il tempo perduto causato dalla mancanza di neve. Nei prossimi giorni si prevede bel tempo, quindi gli amanti dello sci potranno sfruttare le perfettamente e recuperare il tempo perduto. Inutile dire che Campo Staffi se c'è neve e bel tempo non necessita di pubblicità, il nome è una garanzia e le piste sono ottime e in giro non se ne trovano di meglio. Filettino con lo sport invernale e il turismo estivo può essere definita una delle località turistiche più importante della Ciociara. A tutto questo importante movimento turistico si devono sommare migliaia di persone, soprattutto proprietari di seconde case.