«Sono passati tre anni da quando il Covid-19 è arrivato in Italia. Il 29 gennaio 2020. Roma, la prima città europea a essere colpita dalla più grande emergenza sanitaria del nostro secolo. Il Lazio è stato un modello di contrasto alla pandemia e questo ha consentito di salvare tante vite umane».

Così l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ricorda i tre anni di pandemia nel Lazio. E lo fa in una fase in cui la curva epidemica ha ripreso a virare, e anche sensibilmente, verso il basso. Un dato confermato anche dai numeri di ieri in provincia di Frosinone. Sono 37 i nuovi contagiati su 435 tamponi, 73 i negativizzati, 38 i ricoverati più altri tre in attesa. E nessun decesso. La settimana si chiude con 437 positivi a 49,57 di media. Non si contavano così pochi contagiati dalla prima settimana di novembre 2021, chiusa a 342.

Negli ultimi sette giorni i positivi sono ulteriormente diminuiti di un 26,33% rispetto al periodo precedente che, a sua volta, segnava un meno 20,44% nel confronto con quello prima ancora. Gennaio, invece, registra 2.439 casi a 84,10 di media, decisamente in ribasso rispetto ai mesi precedenti, se consideriamo che dicembre si era chiuso a 160 di media e novembre a 214. Sul fronte dei ricoveri se ne registra uno in più, da 37 a 38, con un nuovo ingresso e altri tre in attesa di ricovero al pronto soccorso. Numeri, comunque, in diminuzione rispetto al resto del mese che ha viaggiato spesso anche oltre i 55 ricoveri giornalieri con punte di 65. Nessun malato in terapia intensiva e nessun decesso.

La settimana si chiude con due morti come la precedente.

In tale contesto l'incidenza per 100.000 abitanti prosegue a scendere. Ora è a 72,75. Domenica scorsa era a 98,74 e quella prima ancora a 124,11. Al momento sono lontani ricordi i giorni nei quali l'incidenza si era issata fino a 1.300. Il tasso di positività ha un nuovo ridimensionamento a 8,51% il che porta la media settimanale sotto il 10 per cento al 9,37%. Evidente anche il calo dei tamponi nelle ultime settimane. Erano 6.617 all'inizio di gennaio mentre l'ultima settimana si è chiusa a 3.632. Scendono pure i negativizzati, 639 da lunedì a domenica