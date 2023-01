Nonna Anna - anzi "zia" - spegne le sue prime cento candeline e tutta la comunità di Cervaro festeggia con lei.

Anna Fusaro, da tutti chiamata con non poco affetto "zia Anna", ha raggiunto un importante traguardo insieme ai suoi cari ma anche all'affetto della comunità tutta. Unita più che mai per questa splendida ricorrenza.

«"Zia Anna" ha varcato la soglia dei cento anni e che ha dato alla nostra comunità un esempio di bontà, di coraggio, di ottimismo nei sani principi e nei valori delle tradizioni del passato - ha affermato il primo cittadino Ennio Marrocco - Ha vissuto con onestà spendendosi sempre con impegno, con disponibilità e determinazione per le necessità della sua famiglia, in anni in cui erano richiesti sacrifici per vivere una vita dignitosa per se stessa e per i suoi cari. Un sentito augurio dall'amministrazione comunale a zia Anna per avere voluto festeggiare con noi il suo centesimo compleanno». Un intero paese in festa per lei, con una straordinaria partecipazione da parte della comunità.