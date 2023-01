Due persone denunciate e quattro segnalate: questo il bilancio durante un servizio di controllo dei carabinieri nel territorio di Colleferro, finalizzato a garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione sociale e mantenere alta l'attenzione sul fronte della sicurezza della circolazione stradale.

Più nel dettaglio, i carabinieri dell'aliquota radiomobile, ieri notte, ad Artena, hanno sorpreso un trentenne di Lariano alla guida di un'auto con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito. Per l'uomo, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Velletri e il ritiro della patente.

Mentre, i militari del norm di Colleferro, ieri pomeriggio, hanno fermato un'auto con a bordo due persone del posto, entrambi in possesso di una modica quantità di marijuana. A seguito poi una perquisizione domiciliare nei confronti del passeggero che ha permesso di rinvenire ulteriore dosi di stupefacente, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento. Anche per quest'ultimo è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria mentre per il conducente la segnalazione in Prefettura con il conseguente ritiro della patente. Stessa sorte è toccata ad altri tre giovani che, questa notte, a Colleferro, sono stati sorpresi dai militari della stazione di Carpineto Romano, Gorga e Montelanico in possesso di piccoli quantitativi di cocaina e hashish.

Nel corso del servizio straordinario di prevenzione, i carabinieri della compagnia di Colleferro hanno identificato 239 persone, controllato 163 veicoli e 18 persone sottoposte agli arresti domiciliari, eseguito 10 perquisizioni, sequestrato un'autovettura e ritirato 3 patenti di guida elevando 10 contravvenzioni ai sensi del codice della strada - per un importo complessivo di oltre 1.000 euro - togliendo 20 punti dalle patenti degli automobilisti.