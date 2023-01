Attimi di paura ieri pomeriggio sulla 156 dei Monti Lepini, dove si è verificato un grave incidente. Tre le auto coinvolte e due feriti. I fatti sono avvenuti alle 17.30 circa, al chilometro 20, nel territorio di Prossedi. Qui, una Nissan Qashqai che proveniva da Frosinone e viaggiava in direzione Latina, ha invaso la corsia opposta. La donna alla guida dell'auto, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, scontrandosi quasi frontalmente con una Hyundai Tucson che viaggiava in direzione opposta.

Dopo il tamponamento, il Qashqai ha effettuato un testa coda. Intanto, la Tucson veniva tamponata a sua volta da una Fiat 500 L che viaggiava nella stessa direzione. La donna alla guida del Qashqai, residente a Prossedi che stava rientrando a casa, è rimasta ferita e per lei è stato necessario il trasporto in ospedale. Ferita anche un'altra donna, che nel momento dell'incidente era a bordo della Fiat 500 L condotta dal marito e in cui c'era anche il figlio.

Questi ultimi sono rimasti illesi. Ferita, invece, la coppia a bordo della Tucson, che stava tornando a Frosinone: entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Terracina. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 di Priverno e Sonnino: i soccorritori si sono occupati del trasporto dei feriti in ospedale. Tempestivo anche l'intervento dei carabinieri di Priverno, sia per i rilievi che per il ripristino della viabilità sulla strada, dove per qualche ora si è proceduto a senso unico alternato per permettere i soccorsi e il recupero delle auto.