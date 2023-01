Sono positivi i commenti sul passaggio di gestione, da quella pubblica a quella privata, della società Acqua e Terme. Prime reazioni dopo la presentazione, avvenuta sabato mattina nell'aula consiliare del Comune di Fiuggi, del gruppo consiliare che gestirà per venti anni imbottigliamento, terme, campo di golf e centro benessere, formato da Maurizio Stirpe, Francesco Borgomeo, Nicola Benedetto e Gianfranco Battisti che presiederà il consiglio di amministrazione.

Il più soddisfatto, comprensibilmente, è il sindaco Alioska Baccarini che ha scritto sul suo profilo Facebook, con riferimento al giorno del passaggio di consegne: «Oggi su Fiuggi è tornato a splendere il sole della speranza, attraverso progetti finalizzati al rilancio turistico della nostra terra. Lo faremo insieme ad un gruppo di imprenditori di successo, amici ed innamorati di Fiuggi. È iniziata una nuova era che guarda nella direzione della Fiuggi degli anni d'oro, perché lì ritorneremo. Il viaggio non sarà breve, da oggi però abbiamo iniziato a marciare a tappe forzate, uniti, come una sola persona. Perchè a condividere il nostro amore smisurato per Fiuggi insieme a Gianfranco si sono aggiunti Maurizio, Francesco, Nicola, ai quali tutti rivolgiamo un affettuoso in bocca al lupo e grazie di tutto».

Dello stesso parere la famiglia Giorgilli, albergatori da molte generazioni. I fratelli Stefano e Mauro promuovono le idee imprenditoriali e sono pronti sotto ogni aspetto a collaborare per il rilancio della città e del territorio: «Condividiamo il progetto e accogliamo con molto piacere la nuova cordata formata da imprenditori di alto livello che ha scelto Fiuggi per rilanciarla nel parterre internazionale. Fiuggi non è solo acqua ma anche benessere, un connubio questo che rappresenta non solo la città ma tutto il territorio. Lavorare per il rilancio del marchio Fiuggi è un lavoro che deve accomunare le varie forze economiche, noi saremo al fianco di Stirpe e degli altri imprenditori. Vogliamo collaborare al rilancio della città, alla sua trasformazione».