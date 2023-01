Donna precipita dalla finestra in via Zamosch, trasferita nelle scorse ore dal Santa Scolastica all'Umberto I di Roma. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in ambito medico, la trentenne ricoverata nell'ospedale cassinate giovedì non correrebbe pericolo di vita ma le ferite riportate nella caduta, urtando contro il condizionatore esterno alla palazzina, avrebbero richiesto cure specialistiche. Ecco il motivo del suo trasferimento a Roma e anche della mancata escussione da parte della polizia.

La donna, come ricostruito subito dopo i fatti, sarebbe stata salvata dai passanti. Le sue grida e le richieste di aiuto avrebbero attratto cittadini, passanti e commercianti della zona che in pochi minuti hanno raggiunto la palazzina del centro, evitando che la trentenne (originaria della provincia di Forlì) precipitasse sull'asfalto. Un salvataggio eroico, che ha evitato il peggio. Ma che non le ha impedito, purtroppo, di sbattere contro il condizionatore: le ferite riportate dopo l'urto sono state considerate serie. E nelle scorse ore è stata trasferita all'Umberto I. La polizia del Commissariato sta continuando a indagare per ricostruire gli istanti precedenti alla sfiorata tragedia: tanti, ancora, i punti da chiarire.