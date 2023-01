Vincenzo Galassi e la sua lista vincono le elezioni dell'ordine degli avvocati. Tutti e 11 i candidati a sostegno del presidente uscente hanno centrato l'elezione.

Il risultato è stato ufficializzato nel primo pomeriggio di venerdì al termine della terza giornata di votazioni. In totale, si sono recati alle urne 890 professionisti su 1.127 aventi diritto, ovvero il 78,97%.

Questi i risultati definitivi: Vincenzo Galassi, primo degli eletti con 591 preferenze (35 più di quelle del 2019), poi Lucia Pereno 469, Cristiana Loreti 468, Fabrizio Zoli 463, Angelo Galassi 442, Maria Pia Coreno 429, Massimiliano Vincenzi 405, Angelo Testa 340, Chiara Scarpino Schietroma 325, Giulia Giacinti 319, Monia Marsinano 300, quindi, per la seconda lista, Maria Minotti 279, Jessica Gizzi 263, Carlo Coratti 243 e Antonella Bianchi 227. Prima dei non eletti Deborah Magnante con 226, a seguire Maurizio Federico 213, Antonio Roma 202, Luigi Di Ciaccio 199, Maria Santoro 198, Cristiano Papetti 192, Pietro Polidori 176 e Carmine Polsinelli 167. Si contano poi 8 schede bianche e 4 nulle.

La prossima settimana si riunirà il primo consiglio per la scontata rielezione a presidente di Vincenzo Galassi e per la nomina di segretario, tesoriere e vice presidente in carica nel prossimo quadriennio.

Soddisfatto Galassi che commenta: «Sono contento che tutti i componenti della mia lista sono stati eletti nei primi undici posti. Questo significa che i colleghi hanno apprezzato il lavoro svolto in questi anni. Un ringraziamento ai consiglieri uscenti per il lavoro, la collaborazione e il supporto in questi anni. Continuiamo a lavorare al servizio dei colleghi, con l'ordine sempre aperto a tutti e a disposizione dei colleghi e dei giovani che iniziano la professione».

Alle scorse elezioni, nel 2019, Galassi era stato rieletto per un secondo mandato. La sua lista aveva ottenuto 10 consiglieri su 15, forte delle 556 preferenze andate al presidente.