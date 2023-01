Auto si ribalta in Via per Casamari e finisce contro una colonnina del gas. È successo poco prima delle 20. Sul posto i soccorsi ma in macchina, all'arrivo del 118 e delle forze dell'ordine, non c'era nessuno. Ma subito dopo sono tornati il conducente, una donna di 60 anni di Alatri e il nipote. Erano sotto choc per lo spavento, ma fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la fuoriuscita del gas e per la messa in sicurezza della zona. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire le operazioni dei pompieri.