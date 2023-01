I furti registrati nell'ultimo periodo in città, ai danni di attività e abitazioni, hanno destato preoccupazione tra la popolazione. Furti su cui le forze di polizia hanno subito avviato le indagini portando anche a individuare, nelle scorse settimane, un giovane accusato di alcuni raid e a ritrovare numeroso materiale, molto probabilmente provento di furto.

Proprio nell'ambito delle indagini, avviate a seguito dei colpi a segno nell'ultimo periodo sul territorio, la polizia è riuscita a scovare un appartamento pieno di refurtiva.

L'operazione, che porta la firma degli agenti della squadra Volante, è scattata venerdì mattina in un appartamento al secondo piano di una palazzina dell'Ater in Viale Grecia. L'appartamento risulta essere disabitato. All'interno c'erano biciclette, pc, aspirapolvere, televisore, attrezzi da lavoro e altri oggetti. Rinvenuta anche droga, oltre a cellulari ancora accesi. Cellulari che ora sono a setaccio. Le indagini proseguono senza sosta da parte degli agenti della squadra mobile. In un altro servizio, il giorno precedente, la polizia ha fermato un uomo che aveva poco prima rubato due caldaie da un negozio, sempre nella parte bassa del capoluogo. Anche in questo caso refurtiva recuperata.

La ricostruzione

Quando gli agenti hanno raggiunto Viale Grecia e hanno effettuato il blitz in un appartamento di una palazzina dell'Ater, hanno trovato stanze piene di oggetti. Molto probabilmente l'appartamento veniva utilizzato come base di ricettazione. Trovati computer, monitor, aspirapolvere, attrezzi per la pulizia e da lavoro, motosega e altri oggetti. Rinvenuti anche 15 grammi di cocaina. Non si esclude che parte della refurtiva fosse stata utilizzata come scambio per avere la sostanza stupefacente.

Il blitz dell'altro ieri è stato effettuato dagli agenti delle Volanti. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica. Nel corso dell'operazione sono stati trovati cellulari ancora accesi. Non si esclude che qualcuno fosse all'interno dell'appartamento e si sia accorto dell'arrivo delle forze di polizia. Poi la fuga senza portare via i telefoni. Telefoni su cui si stanno svolgendo tutti gli accertamenti.

Le indagini proseguono senza sosta e ulteriori accertamenti sono ora al vaglio della squadra mobile. La polizia è riuscita a recuperare numeroso materiale razziato in molte abitazioni e attività del territorio, dando una chiara e forte risposta alla cittadinanza. Si cercherà ora di risalire ai legittimi proprietari.