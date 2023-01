Non si sa che fine abbia fatto il proprietario di una casa sita in via Casa del Medico e che, probabilmente a causa di un cortocircuito, è andata in fiamme. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e dichiarato l'abitazione inagibile. Del padrone di casa, però, nessuna traccia. Ancora adesso, a diverse ore dall'incendio, non è stato rintracciato il cinquantenne misteriosamente sparito nel nulla. Le sue ricerche continuano.