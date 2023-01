Escono fuori strada in via Montello e sfondano la recinzione di un'abitazione. È accaduto poco fa a Roccasecca e l'incidente ha visto coinvolte tre ragazze del posto, subito estratte dall'auto e portate in pronto soccorso. Le ferite, tuttavia, non sarebbero gravi nonostante la loro auto si sia ribaltata. Tanta paura e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo.