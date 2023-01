Si è vista recapitare quasi cento denunce per il reato di concorso in truffa. Inviate da numerose Procure d'Italia. Ha dovuto affrontare tantissimi interrogatori e sta affrontando i diversi processi a suo carico, fino ad ora sempre assolta con la formula per "non aver commesso il fatto". Assoluzione arrivata anche lunedì scorso, in uno dei tanti processi che la vedono sotto accusa. Una ventisettenne di Ceccano, difesa dall'avvocato Danilo Dipani, sarebbe finita, suo malgrado, vittima di un raggiro. Un incubo iniziato quando era alla ricerca di un lavoro. Pensava di averlo trovato, ma dietro si nascondeva la trappola in cui è finita.

La ricostruzione

Tra i mesi di novembre del 2019 e maggio del 2020, una giovane di Ceccano aveva inserito una serie di annunci on-line per la ricerca di un lavoro. Purtroppo, la ceccanese si è imbattuta in persone di pochi scrupoli, che hanno utilizzato i suoi dati personali e i suoi riferimenti bancari per mettere a segno truffe a suo carico. La ventisettenne era stata presa come collaboratrice da una persona della Puglia, che si era spacciata con un nome di fantasia per vendere on-line prodotti di una nota marca specializzata, come piastre per capelli, asciugacapelli, e altro a prezzi regolari, senza che tali prodotti venissero esitati a prezzi ribassati. Ma una volta ricevuto il denaro on-line, gli articoli acquistati non venivano mai spediti. La giovane è finita così nei guai. Si è vista recapitare ben 96 denunce provenienti da quasi tutte le Procure d'Italia. Ha dovuto affrontare numerosi interrogatori per poter dimostrare la propria innocenza ed estraneità ai fatti contestati dai Pm. Intanto ieri un'altra sentenza di assoluzione nel processo che la vedeva sotto accusa per truffa ai danni di un ciociaro. A difenderla il suo legale di fiducia, l'avvocato Danilo Dipani, che l'ha difesa anche in questo procedimento e lo farà in tutti gli altri previsti in molti tribunali d'Italia. I prossimi processi (ne sono stati celebrati sedici fino ad ora), in settimana a Roma e successivamente a Firenze.