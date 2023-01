Aveva difeso un amico, ma lui stesso è finito vittima dei bulli che lo avrebbero prima minacciato di fargliela pagare e poi lo avrebbero aggredito con calci e pugni vicino alla fermata del bus, dietro a un locale, ad Alatri.

Sono le accuse che un quindicenne di Ferentino ha rivolto a un minorenne di Torre Cajetani, all'epoca dei fatti diciassettenne, e a un diciottenne residente ad Alatri. Tutti frequentanti lo stesso istituto scolastico, ad Alatri. I fatti contestati risalgono ad aprile dello scorso anno. Per il diciassettenne, oggi maggiorenne, il tribunale per i minorenni ha chiesto il rinvio a giudizio. Per l'altro ragazzo più grande si procede separatamente. Per entrambi l'accusa è di lesioni personali.

Il quindicenne, che accompagnato da due amici aveva raggiunto il Pronto soccorso dell'ospedale "San Benedetto" per ricevere le cure del caso, aveva riportato un trauma cranico. I familiari, subito contattati dopo l'accaduto, si sono rivolti all'avvocato Antonio Ceccani e si sono presentati dai carabinieri per presentare denuncia.

Stando alle accuse, tutto sarebbe partito da un altro episodio di violenza, nei confronti di un amico del ferentinate. Era intervenuto per aiutare il ragazzo vittima anche lui dei bulli. Dopo l'accaduto, il quindicenne sarebbe stato anche minacciato e contattato tramite social da uno dei ragazzi sotto accusa. Gli chiedeva un incontro. Incontro al quale il minorenne non è mai andato. Anzi, temendo per la sua incolumità, per giorni non è andato a scuola.

Poco dopo, sempre stando alle accuse rivolte ai due, sarebbe avvenuto il pestaggio. Con il quindicenne c'erano anche altri due amici che avrebbero tentato di difenderlo, ma sarebbero stati bloccati da uno dei due bulli. Quindi la denuncia ai militari per aggressione. I due studenti sono finiti così nei guai per lesioni personali. Per il diciassettenne, giudicato dal tribunale per i minorenni di Roma, è arrivata nei giorni scorsi la richiesta di rinvio a giudizio. Per l'altro ragazzo, come detto, si procede separatamente.