«Sentitissimi ringraziamenti al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale "Fabrizio Spaziani"». Il maresciallo maggiore a riposo della Finanza, Costantino Aceti, dopo una lunga degenza per Covid, ha raccontato la sua esperienza. E dice: «Questi eccezionali professionisti mi hanno riportato ad una condizione di salute fisica e psichica che non conoscevo, ormai, da oltre un lustro. Un grazie a tutto il personale del reparto Malattie infettive ed ai consulenti specialistici che con esso collaborano. Tantissimi ringraziamenti e la mia infinita stima vanno all'intera classe medica, i dottori Enza Anzalone, Carmela Falco, Sebastiano Marino, Piero Fabrizi, Luciano Saracino e, in primis, al primario, Katia Casinell. Un sentito grazie ai dottori Maurizio Marcelli, pneumologo e Lucilla Maresca, geriatra. Ringrazio, inoltre, gli infermieri Alessandro Campoli e Luciano Quattrociocchi».