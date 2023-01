Davanti ai drammi di oggi, io cosa posso fare? Qual è la mia missione? «Il mondo è sempre più globalizzato: internet, la TV satellitare, i social e gli altri new media ci hanno resi sempre più vicini, eppure mai come in questo tempo stiamo vivendo conflitti e guerre - lo ha dichiarato Chiara Amirante, presidente della comunità di diritto pontificio "Nuovi Orizzonti", intervenendo a "I Viaggi del Cuore" su Canale5 - Se ne contano quasi una sessantina sparsi nel mondo. È davvero un tempo particolarmente delicato e drammatico in cui tante sfide tra cui quella della pace ci interpellano tutti in prima persona. È importante allora che ci fermiamo nella corsa di ogni giorno per porci una domanda: ma io cosa posso fare? Qual è il contributo che ciascuno di noi, nel suo piccolo, può dare per il bene comune?»

«Interroghiamoci ognuno - ha continuato Amirante - qual è la nostra missione in un tempo in cui i precari equilibri dell'umanità si stanno giocando su una polveriera che rischia di esplodere da un momento all'altro e all'orizzonte di questa notte dolorosa che stiamo vivendo si prospetta addirittura la possibilità di un conflitto nucleare? Sono convinta che possiamo dare il nostro personale contributo per la pace nel mondo solo se tutti partiamo dal ritrovare innanzitutto la pace nei nostri cuori per diventare poi costruttori di pace nel nostro piccolo là dove siamo».

«È inoltre fondamentale che cresciamo nella consapevolezza che in questo mondo globalizzato, come ci ha ricordato papa Francesco in "fratelli tutti", siamo una grande famiglia. Nella tempesta che stiamo vivendo siamo tutti sulla stessa barca, possiamo evitare di affondare solo se decidiamo di remare insieme e fare della diversità un punto di forza e non un motivo di conflitto o di prevaricazione - ha concluso - Madre Teresa di Calcutta, diceva che "quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno". Ogni goccia è importante. La mia esperienza di questi anni è che tante piccole gocce se si uniscono insieme e si lasciano raggiungere dalla luce dell'amore possono trasformarsi in meravigliosi arcobaleni che riaccendono la speranza nelle notti di molti cuori. Proviamo allora a trovare del tempo per domandarci con serietà: ma io cosa posso fare? Quale contributo concreto posso dare per il bene comune? Come posso diventare, là dove sono, costruttore di pace?».