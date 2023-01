Unità cinofila ora nel centro di Sora. Due i mezzi della polizia di Stato parcheggiati in piazza Santa Restituta a rappresentare un presidio di sicurezza in una zona della città presa di mira da risse e spaccio di droga. Agenti della polizia di Stato su via Vittorio Emanuele III impegnati nei controlli. I residenti si sentono più sicuri.