Cinquantenne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato trasportato martedì scorso con un'eliambulanza. A contattare i soccorsi sono stati i suoi familiari.

Secondo quanto riferito dai parenti alle forze dell'ordine, l'uomo, residente in una zona periferica della città, sarebbe caduto mentre si trovava nella sua abitazione. Ma la dinamica non è tuttora chiara e i carabinieri stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per appurare se quanto riferito dai familiari del cinquantenne corrisponda al vero e se l'uomo sia rimasto ferito mentre era a casa.

Al vaglio degli inquirenti anche la possibilità che possa essere rimasto vittima di in un infortunio sul lavoro in un cantiere e poi, dopo qualche ora, le sue condizioni siano peggiorate.

Una volta ricevuta la segnalazione, nell'abitazione del cinquantenne sono arrivati gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Dopo le prime cure praticate sul posto, vista la gravità delle condizioni del ferito, i medici ne hanno disposto il trasferimento in una struttura ospedaliera della capitale per essere sottoposto alle cure del caso.

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenute le forze dell'ordine.

Intanto i militari dell'Arma hanno avviato subito tutti gli accertamenti per chiarire l'accaduto e verificare come il verolano possa essersi procurato le ferite che hanno portato a un peggioramento del suo stato di salute.

Sono ore di apprensione per i parenti e amici dell'uomo che, come detto, è stato trasportato in codice rosso, con l'elicottero dell'Ares 118, all'ospedale San Camillo di Roma. Saranno ora le indagini a chiarire ogni dubbio e ad accertare se dietro l'accaduto possa esserci una caduta accidentale nella sua abitazione, come subito sostenuto dai familiari, o se possano esserci altre verità.