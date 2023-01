Continua incessante sul territorio l'attività di prevenzione e repressione per il contrasto delle attività illecite, legate al fenomeno dell'uso e spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, un'altra operazione è stata condotta dai carabinieri, che hanno scoperto all'interno di un'auto un grosso quantitativo di droga. Nei guai il conducente della vettura, che è stato fermato nel capoluogo. Proveniva dall'autostrada del Sole, sembrerebbe sia partito da Roma, era appena uscito dal casello di Frosinone quando è stato bloccato dai militari. Sono scattati i controlli e dalla perquisizione veicolare sono stati trovati 5 chili di hashish. Per lui, M.G, un quarantunenne residente a Pofi, è scattato l'arresto. In attesa della convalida, per l'uomo, sono stati disposti i domiciliari.

La ricostruzione

Un ingente quantitativo di droga scoperto dagli uomini dell'Arma durante un servizio di controllo sul territorio. Cinque chili di hashish che probabilmente sarebbero arrivati sulle piazze dello spaccio, anche se saranno le indagini a fare luce sulla vicenda. Si attende anche la convalida dell'arresto del conducente dell'auto piena di droga. Convalida che dovrebbe tenersi nella giornata di oggi. Il quarantunenne è stato fermato mercoledì pomeriggio, non molto distante dal casello autostradale del capoluogo ciociaro. Per lui, come abbiamo detto, sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa della convalida. L'uomo si è rivolto all'avvocato Mauro Roma per la sua difesa.

L'operazione dei carabinieri rientra nelle attività di contrasto al fenomeno dell'uso e spaccio di stupefacenti. Un'attività che ha consentito di bloccare un grosso quantitativo di droga molto probabilmente destinato alle piazze ciociare. Il fermato viaggiava su un'auto presa a noleggio da un meccanico.

Numerosi i servizi di prevenzione e controllo effettuati dai militari e dalle altre forze di polizia che hanno portato, nel tempo, a smantellare intere piazze dello spaccio nel capoluogo e in molte altre zone della provincia.