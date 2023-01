Ancora cancelli chiusi a Cassino Plant. Ancora mancanza di materiali, o meglio consegne in ritardo di componenti fondamentali, a determinare la situazione di blocco produttivo nella fabbrica laziale. È l'ottavo giorno di fermo produttivo dall'inizio dell'anno, una media che non lascia ben sperare per il futuro.

Almeno rispetto agli obiettivi ambizioni legati al lancio delle nuove versioni di Giulia e di Stelvio e all'ottimizzazione dei primi risultati positivi del suv Maserati, Grecale.

Un regime altalenante che non garantisce le consegne dei modelli ordinati in tutto il mondo e che continua a far accumulare ritardi su ritardi.

A beneficiarne, nel 2023 come nell'anno appena trascorso, è il settore dell'usato che conosce un periodo radioso.

Intanto l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio pensa a contendersi il mercato con la Bmw M3 CS .

Una cura rinvigorente per il modello che aumenta la potenza diminuendo il peso. Esattamente come fatto dall'Alfa Romeo Giulia Gta, evoluzione della Quadrifoglio.

Rivali naturali che naturalmente hanno ingaggiato un veri un testa a testa , per ora ideale, per la sfida su "strada"!

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, lo ricordiamo, ha recentemente conquistato il premio "Best Performance Car for Thrills" ai What Car? Awards 2023. Per il secondo anno di fila il prestigioso riconoscimento è stato vinto dal modello cassinate grazie alle sue prestazioni e all'esperienza di guida che è in grado di offrire.

In casa Fiom-Cgil

Sul fronte sindacale, in attesa dell'incontro al ministero nel giorno di San Valentino per mettere a tema il futuro dell'automotive, il congresso regionale della Fiom-Cgil ha visto l'affermazione di Fabrizio Potetti: in squadra con lui figura anche la responsabile dell'indotto automotive della Ciociaria Rosa D'Emilio.

Donato Gatti, invece, è stato confermato alla guida della federazione di Frosinone e Latina.