Settantenne investito sulla provinciale Santa Cecilia a Tecchiena. Ricoverato in gravi condizioni al San Camilllo di Roma dove è stato trasportato con un'eliambulnza. L'incidente si è verificato intorno alle 16.30. Alla guida dell'auto un quarantenne di Alatri. Sul posto oltre al personale medico sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. La famiglia dell'anziano investito si è rivolta all'avvocato Filippo Palazzi.