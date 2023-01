"Ci risiamo. A tre mesi dell'incendio provocato dentro San Benedetto, stavolta è stata danneggiata l'antica chiesa "Madonna della Delibera", afferente alla cattedrale di Frosinone ma sita in campagna: colpita da ladri-vandali che hanno messo a soqquadro tutto e hanno asportato candelabri, pissidi, calici, perfino una stufa a gas". È quanto sottolinea don Paolo Cristiano con un post sul suo profilo di Facebook dopo il raid nella chiesa della Madonna della Delibera in via Casilina.

"Dalle nostre parti ci si riempie la bocca di "storia, arte e cultura"; questi attacchi palesano, invece, la larga diffusione di ignoranza, sfregio e pregiudizio (l'idea che la Chiesa è ricca, da mungere per i propri interessi). Da parte mia, ho scoperto da tempo che il vero tesoro della chiesa rimane quello indicato da San Lorenzo, cioè i poveri. Chi volesse aiutare in qualche modo, con un contributo per riparare i danni o anche offrendosi per dare una bella ripulita è benvenuto/a. Grazie in anticipo". Il conto corrente presso UniCredit intestato a PARROCCHIA DI SAN BENEDETTO: IT18X0200814809000400664804.