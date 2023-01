Sono ancora in corso i rilievi in via Zamosch dove una donna è precipitata da una finestra. Ancora poco chiara la dinamica. Le verifiche in corso serviranno a stabilire cosa sia accaduto. La donna, sui trent'anni, è in ospedale. A salvarla la folla accorsa alle sue grida di aiuto.

