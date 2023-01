Richiedeva rimborsi illeciti e acquistava ricette mediche in bianco. Titolare di una farmacia ritenuto responsabile per i reati di ricettazione e truffa ai danni dello Stato. Nei giorni scorsi, a conclusione di attività d'indagine d'iniziativa, i carabinieri del Nas di Latina hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo di circa 9.000 euro, emesso dal gip presso il tribunale di Frosinone, nei confronti dell'uomo.

L'indagine, avviata nel mese di luglio 2022 dal Nas e coordinata dalla Procura della Repubblica di Frosinone, ha permesso di accertare che il predetto richiedeva all'Asl di Frosinone un illecito rimborso di numerosi medicinali in realtà mai consegnati ai pazienti, poiché rivenuti nella sua disponibilità privi dei relativi bollini adesivi a lettura ottica destinati ad essere applicati sulle ricette mediche del Ssn. Il titolare della farmacia, inoltre, acquisiva, o comunque riceveva da ignoti, al fine di trarne profitto, numerose ricette mediche in bianco ma recanti i timbri di alcuni sanitari del posto, i quali hanno sporto specifica denuncia-querela.