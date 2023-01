Palloncini bianchi per salutare Elio Orsini. In tanti hanno voluto rendere omaggio al giovane trentunenne che sabato sera, dopo un tragico incidente in zona Vuotti, ha trovato la morte. Tante le lacrime nella chiesa parrocchiale San Michele Arcangelo ad Arpino durante la santa messa. Il servizio funebre eseguito dalla ditta "Bianchi". Gli amici di Elio hanno deciso di portare a spalla l'amico fino al cimitero comunale.