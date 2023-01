Il Comune di Alatri ha aderito alla procedura concorsuale indetta dal Comune di Sora per il concorso pubblico per esami per la copertura di sette posti a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale.

I Comuni di Alatri e di Sora hanno condiviso la procedura per vari motivi organizzativi, ma anche per ottimizzare tempi e spese, oltre ad evitare di fare più concorsi per reclutare le stesse figure professionali.

I ruoli sono distinti: il Comune di Sora curerà la procedura (determina di indizione del concorso, all'espletamento delle prove scritta e orale), approvazione della graduatoria, fino alla comunicazione dell'esito. Il Comune di Alatri si impegna ad assicurare il proprio apporto collaborativo e la compartecipazione alle spese in relazione al numero di unità che saranno assunte.

La graduatoria sarà formulata da un'apposita commissione esaminatrice e approvata dal dirigente del settore personale del Comune di Sora.

I candidati che si aggiudicheranno ai primi posti della graduatoria verranno assunti dal Comune di Sora, con eventuale scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia fino all'assorbimento delle sette unità previste.

Dopo l'assunzione dei sette agenti di polizia locale e dopo il via libera da Sora, il Comune di Alatri, previa approvazione di tutti gli atti propedeutici, procederà alle assunzioni previste dal proprio fabbisogno del personale.