Furti a Veroli: guardia alta e virata su misure importanti per il contenimento del fenomeno. La richiesta nero su bianco è arrivata nella mattinata di lunedì quando, il portavoce e consigliere comunale, Gianluca Primi, a nome dell'intero Movimento 5 Stelle di Veroli, ha provveduto a recapitare al prefetto di Frosinone, il dottor Ernesto Liguori, apposita lettera per «portare all'attenzione dello stesso l'attuale situazione riguardo i numerosi casi di furto in abitazione che ormai incessantemente si susseguono da diverso tempo su tutto il nostro territorio».

Un'azione quella del consigliere, che riflette la volontà dell'intera compagine pentastellata di Veroli che si è così pronunciata circa l'esposto: «Non è la prima volta che un nostro portavoce si vede costretto a tale azione; ricordiamo infatti che già nel 2019 l'allora nostro consigliere e rappresentante Fabrizio Cretaro dovette fare lo stesso visto l'incremento fuori controllo dei casi di furto che attanagliavano il territorio verolano. Oggi ancora una volta ci si vede obbligati alla medesima azione per far sì che gli organi competenti si attivino per incrementare le forze in campo in modo tale da porre finalmente un freno a questa pericolosa situazione». Il 2022 è stato un anno funesto per l'incidenza di furti sul territorio, nessuna eccezione per quello verolano.

Anche il nuovo anno si è aperto con numerose effrazioni e furti ai danni dei cittadini verolani. Modi operandi simili, con numerosi tentativi portati avanti anche con i proprietari in casa. La corsa così alla caccia al ladro sui gruppi whatsapp, la paura che sale soprattutto nelle zone che ciclicamente entrano nel mirino dei malintenzionati. Complice l'estensione territoriale, le zone di campagna e le numerose vie di fuga offerte da centri urbani radi, i furti sono una piaga effettiva che nell'ultimo autunno/inverno sta provando duramente il suolo ernico. Così il Movimento 5 stelle locale chiede formalmente un intervento autorevole e immediato per arginare il problema.