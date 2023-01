Restano bassi i contagi al Covid-19 in provincia di Frosinone. Tuttavia, si registra un nuovo decesso, quello di un uomo di 78 anni di Alatri, il primo dal 19 gennaio, il tredicesimo da inizio anno. Scendono, invece, i ricoveri e l'incidenza per 100.000 abitanti. Ieri, comunque, si registravano 9 pazienti al pronto soccorso in attesa del ricovero.



Sono 58 i positivi su 682 tamponi eseguiti e 121 i negativizzati. In questa settimana si contano 156 contagiati a 52 di media. Negli ultimi sette giorni sono 432 i positivi a 61,71 di media, con una riduzione, rispetto ai sette giorni precedenti, del 14,96%. Negli ultimi giorni la flessione ha avuto un rallentamento se consideriamo che dal 15 al 21 gennaio si era registrato un meno 32,17% nel confronto con il periodo 8-14 gennaio. Percentuale nei giorni successivi abbassatasi al -20,44%, poi al -15,88% e al -16,23%.

A gennaio si hanno 2.248 positivi a una media di 93,66 al giorno. La media si conferma la migliore da novembre 2021.

Ieri è stato comunicato un nuovo decesso. Si tratta di un uomo di 78 anni residente ad Alatri. È la prima vittima della settimana e la tredicesima dall'inizio dell'anno. E sono tre in più del totale dell'intero mese di dicembre.

L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale è ulteriormente diminuita a 90,57. La settimana era cominciata a 101,05, unico dato in tripla cifra degli ultimi cinque. Il precedente mercoledì l'incidenza era a 106,50.

Il tasso di positività ieri era al 10,23% su valori stabilizzatisi da qualche settimana su queste cifre. Negli ultimi dieci giorni solo due volte è stato superato il 12%.

I ricoverati scendono a 52, senza nuovi ingressi, Tuttavia, ieri si avevano 9 persone al pronto soccorso in attesa di ricovero. I negativizzati, invece, ieri sono stati 121.

In diminuzione ancora il numero dei tamponi effettuati, 567 con il totale dei tre giorni della settimana che passa a 301.