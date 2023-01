Auto si ribalta in via Case Campoli lungo la strada che conduce a Ripiano. Alla guida della Grande Punto Fiat un uomo. Sul posto il personale medico e i carabinieri per i rilievi di rito e per le operazioni di viabilità. È successo intorno alle 16:30. Il conducente del veicolo, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Inevitabili le ripercussioni al traffico veicolare.