L'A.S.D. Sora calcio 1907 piange per l'improvvisa scomparsa dell'ex giocatore Patrizio Billio che indossò la maglia bianconera nella stagione 2003-2004 nel torneo di Serie C1. Originario di Montebelluna, nelle stagioni 1991-92 e 1992-93 aveva disputato varie amichevoli con la prima squadra del Milan. Successivamente aveva vestito, oltre la maglia del Sora, anche quelle di Ravenna, Verona, Casarano, Ternana, Monza, Crystal Palace, Ancona, Dundee, Aberdden, Livorno,Pro Sesto e Colligiana, terminando la carriera agonistica nel 2010. Nel 1996 aveva fatto un'esperienza in Premier League vestendo la maglia del Crystal Palace. «L'A.S.D. Sora calcio 1907 esprime le più sentite condoglianze all'ex giocatore bianconero Patrizio Billio». Semplici parole cariche di dolore. Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Molto il dispiacere per la scomparsa di Billio che se ne è andato a solo 48 anni dopo un malore improvviso lunedì sera mentre giocava a padel con amici. .