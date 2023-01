Perde il controllo dell'auto e termina la sua corsa contro un palo. I fatti sono accaduti a Castelliri. È stato necessario l'arrivo dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. L'uomo, che era alla guida dell'auto, è stato trasferito al nosocomio sorano in ambulanza per accertamenti. Dal Comune di Castelliri è stato comunicato che: "la via San Pietro è temporaneamente interrotta per ripristino linea Telecom danneggiata a causa di un incidente. La strada comunque è aperta ai residenti locali che debbano raggiungere l'abitazione".