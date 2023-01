Da dove provenisse, chi l'abbia abbandonata e dove era destinata è all'attenzione delle forze dell'ordine, che hanno subito avviato le indagini dopo la segnalazione e la scoperta di un borsone pieno di droga rinvenuto da un passante in strada. Un borsone con all'interno oltre un chilo di marijuana. È stato trovato nelle prime ore di ieri in una stradina adiacente via Casilina, nel territorio di Frosinone, lungo il tratto che conduce a Torrice e a Ripi. Indagini a tutto campo dei militari.

La ricostruzione

Chi ha lasciato un borsone pieno di droga lungo la strada, perché se ne è disfatto e dove era diretta la sostanza stupefacente? Domande che potrebbero trovare risposte dagli accertamenti subito avviati per chiarire il mistero del borsone contenente oltre un grosso quantitativo di marijuana. Un automobilista in transito, ieri lungo la stradina interna alla Casilina, ha notato il borsone sulla strada. Ha subito contattato i militari. Sabato sera c'è stato un massiccio movimento di pattuglie di carabinieri sulla Casilina, dirette a Ripi, dove è stata segnalata una furibonda rissa. Probabilmente qualcuno, notando il via vai dei militari, avrà temuto di essere scoperto o che fosse in corso un'operazione antidroga e, quindi, potrebbe essersi disfatto del borsone per poi fuggire. S'indaga a tutto campo.