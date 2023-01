Il generale di corpo d'armata Enzo Bernardini, comandante interregionale carabinieri Podgora, questa mattina ha fatto visita al comando provinciale dei carabinieri di Frosinone. L'alto ufficiale, ricevuto dal colonnello Alfonso Pannone, ha portato il proprio saluto alle varie componenti dell'arma provinciale, dell'Anc e ai delegati della rappresentanza militare.

Nel corso dell'incontro il comandante, nel richiamare i valori etici che hanno reso l'arma l'indiscusso punto di riferimento per le comunità, anche le più piccole presenti sul territorio, si è particolarmente soffermato sull'importanza di mantenere sempre viva la vicinanza dell'arma all'interno del tessuto sociale. Poi ha sottolineato che ogni carabiniere deve sempre improntare la propria attività di servizio all'estrema disponibilità verso il cittadino e all'incondizionata propensione all'ascolto di qualsiasi problematica rappresentata.

L'alto ufficiale, nel rimarcare il senso di appartenenza all'istituzione a cui deve improntarsi ogni carabiniere, ha altresì rivolto espressioni di ringraziamento per l'attività preventiva e repressiva posta in essere per lungo tempo dai militari dell'arma nella provincia, ponendo l'accento sui risultati conseguiti nel corso di quest'ultimo anno nel campo della prevenzione e della repressione dei reati. Il comandante provinciale, colonnello Alfonso Pannone, ha ringraziato il comandante interregionale per la sensibilità e disponibilità nei confronti del personale.

Il generale ha quindi fatto visita alle autorità della provincia di Frosinone, tra cui il prefetto Ernesto Liguori, il vescovo di Frosinone Ambrogio Spreafico, il procuratore della Repubblica di Frosinone, Antonio Rosario Luigi Guerriero, il presidente del tribunale Paolo Sordi e il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ai quali ha confermato il sentimento di convergenza di tutte le istituzioni verso la salvaguardia della convivenza civile e del benessere collettivo, in un'ottica di proficuo coordinamento a cura del prefetto, di funzionale aderenza agli indirizzi dell'autorità giudiziaria e di coerente collaborazione con gli enti deputati alla gestione delle comunità nel territorio.