La comunità di Arpino è sconvolta per la morte del trentunenne Elio Orsini, morto nell'incidente che si è verificato sabato sera in zona Vuotti.

La salma del giovane è stata trasferita all'ospedale "Santa Scolastica" di Cassino e si è in attesa dell'esame autoptico per poi celebrare i funerali. Sulla Jeep Renegade viaggiava una famiglia: padre, madre e figlia minorenne che sono stati dimessi dal pronto soccorso della struttura ospedaliera di Sora.

Grande è lo sgomento per la morte del giovane che ha lasciato un vuoto enorme per chi lo amava e conosceva. Dolorosa anche l'immagine del cane di Elio, "Bella", che viaggiava con il ragazzo sabato sera. «Un'altra vittima sulla strada provinciale via Pietro Nenni – ha detto l'ex sindaco di Arpino Romolo Rea – Nell'esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia Orsini, segnata da questo immenso dolore per la tragica perdita del caro Elio, ritengo doveroso segnalare che nonostante i numerosi incidenti stradali e i ripetuti appelli del sottoscritto al sindaco, nella predetta strada ancora non sono stati installati i dossi per evitare l'alta velocità di alcuni irresponsabili automobilisti che quotidianamente mettono a rischio la vita dei passanti e dei residenti nella contrada Vuotti».

Non è tardato ad intervenire il sindaco Renato Rea. «Ancora una volta la comunità arpinate piange una giovane vita spezzata. Lo scorso anno un tragico incidente stradale ci ha sconvolti togliendo all'affetto dei suoi cari e dei suoi amici il giovane Nicolas, ora invece dobbiamo piangere la prematura scomparsa di Elio, che lascia nel dolore i genitori, le sorelle e gli amici di sempre. A loro giunga l'abbraccio di tutta la nostra comunità – ha continuato il sindaco Renato Rea – Non mi sembra il momento di fare polemiche di questo tipo, che trovo inopportune – e rivolge un messaggio all'ex sindaco Romolo Rea – Ritengo che questo sia il momento del dolore e del rispetto verso Elio e verso i suoi familiari. Queste considerazioni penso che siano intempestive e indelicate per cui tornerò sull'argomento in un altro momento e soprattutto in un altro contesto».