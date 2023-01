Si ribalta con l'auto, ferita una ventenne di Anagni. L'incidente si è verificato poco prima delle 19 in zona Castellaccio a Paliano, al confine con Anagni. La giovane e' stata accompagnata con un'ambulanza all'ospedale di Colleferro. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto oltre al personale medico sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito. Necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco.