Rissa nei pressi del bar Meringo a Ripi. Sarebbero quattro le persone coinvolte. È successo ieri sera intorno alle 19.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con diverse pattuglie e il 118. Indagini a tutto campo delle forze dell'ordine. Qualcuno sarebbe rimasto ferito, anche se fortunatamente non in maniera grave.

La ricostruzione

Saranno le indagini dei carabinieri a fare luce sulla furibonda rissa registrata ieri sera a Ripi. La presenza di quattro pattuglie dei carabinieri e dell'ambulanza ha attirato l'attenzione di diversi curiosi. Poco dopo la notizia di una lite sfociata in rissa, sembrerebbe tra quattro persone. L'episodio non è passato inosservato alle persone presenti nelle vicinanze del locale. Capendo che la situazione stava degenerando hanno subito contattato le forze dell'ordine. Indagini dei militari che hanno portato in caserma i presunti responsabili della rissa per tutti gli accertamenti del caso. Non si escludono sviluppi nelle prossime ore.