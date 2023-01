Guasto improvviso sull'adduttrice Asta Aurunci in località Ponte Americano nel Comune di Picinisco. Acea Ato 5 comunica che a causa del disservizio si sta verificando una sospensione del flusso idrico nei Comuni serviti dalla stessa condotta. I tecnici e le squadre sono sul posto e stanno lavorando per la riparazione che, vista anche l'entità del guasto, particolarmente importante, richiederà diverse ore di lavoro. Le zone interessate dal disservizio sono, per l'intero territorio comunale Arpino, Belmonte Castello, Campodimele, Casalattico, Casalvieri, Colle San Magno, Esperia, Pastena, Picinisco, Pico, Rocca D'Arce, Santopadre, Sant'Elia Fiumerapido e Terelle.

Il Comune di Castro dei Volsci, invece, solo nella zona alta, Ausonia in località Selvacava, Castrocielo è interessata la zona alta del territorio comunale, Falvaterra in zona valle Moritola, Fontana Liri la zona alta, Piedimonte San Germano zona alta del territorio comunale, Pontecorvo in località Tordoni e Sant'Oliva, Roccasecca nella zona alta, a Villa Latina nella frazione Vallegrande e a Villa Santa Lucia nella zona alta del territorio comunale. Infine, per l'abbazia di Montecassino i Comuni di Lenola e Vallecorsa (serviti da Acqua Latina). Le operazioni di riparazione termineranno in giornata. Mentre il ripristino definitivo avverrà in maniera graduale a partire da domani mattina.