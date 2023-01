Muore a trentuno anni mentre era alla guida dell'auto. La vittima è Elio Orsini, residente ad Arpino. Il tragico incidente è accaduto ieri sera in zona Vuotti, tra Carnello e Arpino. Il giovane viaggiava, insieme al suo fedele cane, su una Renault Modus che dopo l'impatto con una Jeep si è ribaltata, mentre quest'ultima è finita fuori strada. Sul posto si sono precipitati i soccorsi e le forze dell'ordine: ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri. Purtroppo per il giovane arpinate non c'è stato nulla da fare. L'uomo che guidava la Jeep e i suoi familiari che viaggiavano con lui sono rimasti feriti e sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Sora. Fortunatamente le loro condizioni non sono apparse preoccupanti.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione delle auto coinvolte. La ditta incaricata di eseguire il servizio funebre è la "2P" di Sora. Un dolore straziante per i familiari del giovane e per quanti lo conoscevano. Il ragazzo ha vissuto per molti anni in piazza Municipio, nel centro storico di Arpino, e da alcuni anni si era trasferito con la sua famiglia nella zona Casale, in campagna. Un ragazzo solare, così lo ricordano gli amici di una vita che hanno riversato il loro sconcerto sui social e che attendono ora che venga fissata la data del funerale per porgergli l'ultimo commosso saluto.

Ieri sera in zona Vuotti, teatro dell'incidente, il dolore, la rabbia e la disperazione per la vita spezzata del trentunenne hanno preso il sopravvento in quanti hanno raggiunto il luogo del sinistro. Una strada maledetta. A pochi metri di distanza dal luogo dove Elio ieri sera ha perso la vita, il 14 agosto 2019 rimase vittima di un altro incidente mortale la studentessa sorana Stella Tatangelo, mentre tornava con gli amici da una festa di compleanno. Ancora tanto dolore in paese per una giovane vita spezzata, per un'altra famiglia distrutta, per un gruppo di amici nello sconforto e per un'intera comunità in lutto.