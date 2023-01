Dalla tarda serata di ieri, ore 22 circa, alle 14 di oggi i vigili del fuoco di Frosinone sono stai impegnati nel comune di San Donato Val Comino e in località Forca d'Acero per liberare le strade ostruite dall'intensa nevicata e ripristinare la viabilità. Circa venti le macchine in panne. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco con due Aps in assetto neve, un mezzo spazzaneve apripista e il funzionario di guardia per un totale di quattordici unità. Il pronto intervento dei vigili del fuoco e le numerose attività, svolte in accordo con la prefettura e il sindaco di San Donato Val Comino, hanno consentito di liberare il tratto stradale appenninico tra Lazio e Abruzzo e la viabilità bloccata verso il comune di San Donato Val di Comino. Non si registrano feriti o contusi.