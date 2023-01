La neve è arrivata nel Sorano. Volontari della protezione civile di Arpino impegnati nella zona alta del paese con attività di spargisale. Neve nella zona alta della Selva a Sora. A Pescosolido aperto il coc in via precauzionale ed il sindaco Donato Bellissimo ha spiegato: "La protezione civile provvederà ad un passaggio con i mezzi spargisale già da questa sera". Astral informa in relazione alla SR 509: strada chiusa tra il bivio di Sora fino al confine Abruzzo.