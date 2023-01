Insultato e deriso: malore per un'insegnante. È successo in una scuola superiore di Modena. Il professore aveva chiesto ai due studenti di spegnere una sigaretta. I due hanno reagito con insulti e l'insegnante si è sentito male. È quindi stato soccorso dagli operatori del 118 e portato in ospedale per controlli e accertamenti, mentre nella scuola, l'Istituto tecnico industriale Fermo Cornì, sono arrivate tre volanti della polizia. I due studenti ora rischiano una denuncia.